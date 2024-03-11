Найбільша ознака, що стосунки приречені і ніщо їх вже не врятує

Зазвичай, коли стосунки переживають кризу, їх все ще можна врятувати, якщо добряче над цим попрацювати. Однак є одна поведінка, яка гарантовано призводить до завершення стосунків.

"Вбивця стосунків"

Тренерка зі знайомств Деббі Ріверс назвала поведінку, яка є "вбивцею стосунків". Коли один з партнерів поводиться так, то розлучення вже на горизонті.

Читайте також Двометровий хлопець показав, що робить зі своєю 155-сантиметровою дівчиною: відео завірусилося

За словами Ріверс, мовиться про презирство. Це коли один партнер ставиться до іншого так, наче той є нікчемним та гіршим.

Презирство демонструє огиду до іншої людини. Воно відрізняється від критики. Воно знищить будь-які стосунки та ускладнить розв'язання ваших проблем,

– пояснила експертка.

Ознаками презирства є:

образи,

сарказм,

закочування очей,

глузування,

ворожий гумор,

зверхність.

Презирство виникає у стосунках тоді, коли є тривалі образи й не розв'язані проблеми. Саме це викликає постійні негативні думки про партнера.

Ріверс додала, що загалом є 4 типи спілкування, які вбивають стосунки. Мовиться про презирство, критику, відмову від слухання та закриття у собі. Однак саме презирство є найгіршим з них.

Та для того, щоб уникнути найгіршого сценарію розвитку стосунків, найкраще на початку помітити негативну поведінку й докласти зусиль до того, щоб її позбутися.