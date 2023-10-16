Їх можуть зрадити: яких 3 знаків зодіаку це стосується

Зрада трапляється раптово, як сніг на голову серед ясного неба. Звісно, це приносить найболючіші відчуття. Ймовірно, це чекає деяких знаків зодіаку вже зовсім скоро.

Не пощастить у коханні Скорпіонам, Дівам і Близнюкам. Треба мати на увазі, що партнер може піти "наліво".

Клас Зустрінуть любов всього життя: кому зі знаків зодіаку цього тижня пощастить у коханні

Скорпіон

Представники цього знаку – дуже харизматичні та впевнені в собі, у них на першому місці завжди їхні власні інтереси. Вони дуже популярні серед протилежної статі, відповідно не втрачають час гарно провести час, навіть якщо мають пару.

Гороскоп для Скорпіонів

Ого Між ними – шалена пристрасть: які знаки зодіаку найбільше підходять одне одному в сексі

Діва

Зазвичай люди, під цим знаком, мають багато пристрасті всередині. Відповідно, хочуть її певним чином реалізовувати. Не допоможе їх контролювати, ставити ультиматуми. Якщо вони захочуть це зробити, їх ніщо не зупинить.

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Для кого це Зовнішність – не головна в стосунках для 3 знаків зодіаку

Близнюки

Близнюки – дуже відкриті до всього нового й невідомого, у любовному плані також. Їм дуже важко приділяти увагу одній людині. Їм подобається часто змінювати партнерів або мати вільні стосунки, коли немає жодних обов'язків.

Гороскоп для Близнюків