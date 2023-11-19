Будуть на сьомому небі: 3 знаки зодіаку, яким пощастить у коханні до кінця місяця

Зірки пророкують, що кінця осені представникам і представницям 3 знаків зодіаку дуже сильно пощастить у коханні. Хтось зустріне його, інші – покращать стосунки.

До кінця листопада в коханні пощастить Тельцям, Ракам і Скорпіонам. Попереду теплі романтичні вечори поруч з близькою людиною, пише 24 Канал.

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Телець

Народжені під цим сузір'ям є романтичними, чуттєвими та стабільними партнерами. У листопаді вони можуть знайти кохання або поглибити стосунки з партнеркою чи партнером.

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Рак

До кінця місяця ви Раки зможуть наладити стосунки з коханою людиною. На вас чекає романтична подорож. До речі, підготуйте сюрприз. Якщо поки самотні, то не засмучуйтеся, зовсім скоро можете зустріти кохання.

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Скорпіон

Скорпіони володіють сильною сексуальною енергією. До кінця місяця ці люди можуть зустріти кохання або наладити стосунки з близькою серцю людиною. Попереду пристрасні ночі й не тільки.

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