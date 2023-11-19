Будут на седьмом небе: 3 знака зодиака, которым повезет в любви до конца месяца

Звезды прочат, что концу осени представителям и представительницам 3 знаков зодиака очень сильно повезет в любви. Кто-то встретит ее, другие – улучшат отношения.

До конца ноября в любви повезет Тельцам, Ракам и Скорпионам. Впереди теплые романтические вечера рядом с близким человеком, пишет 24 Канал.

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Телец

Родившиеся под этим созвездием являются романтическими, чувственными и стабильными партнерами. В ноябре они могут обрести любовь или углубить отношения с партнершей или партнером.

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Рак

К концу месяца вы Раки смогут наладить отношения с любимым человеком. Вас ждет романтическое путешествие. Кстати, подготовьте сюрприз. Если пока одиноки, то не огорчайтесь, совсем скоро можете встретить любовь.

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Скорпион

Скорпионы обладают сильной сексуальной энергией. К концу месяца эти люди могут встретить любовь или наладить отношения с близким сердцем человеком. Впереди страстные ночи и не только.

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