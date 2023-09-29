3 знаки зодіаку, які сьогодні матимуть складну розмову з партнером

Сьогодні деякі знаки зодіаку будуть мати проблеми в особистих стосунках. На це впливає повний місяць в Овні, кажуть астрологи.

Зміна положення небесних тіл позначиться на Водоліях, Стрільцях та Близнюках. Повний місяць може перевіряти, наскільки міцними є ваші стосунки та чи цінуєте ви свого партнера.

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Водолій

Вам потрібно набратися чимало терпіння сьогодні, якщо ви хочете зберегти свої стосунки. У вашого партнера можуть виникати до вас претензії. Але це не означає, що треба одразу влаштовувати скандал. Варто просто спокійно поговорити.

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Стрілець

Ймовірно, є речі, які вам не подобається у вашій коханій чи коханому. Це нормально. Треба подумати, як урізноманітнити ваше особисте життя та як покращити стосунки. Виходом буде конструктивна розмова, в якій ви можете подивитись на деякі речі з іншого боку.

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Близнюки

Компроміс – ось про яке слово, вам треба пам'ятати сьогодні впродовж дня. Не завжди буває все на всі 100% так, як того хотілось би вам. Виникають несподівані ситуації. Навчіться слухати свого партнера та враховувати його думку.

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