Підуть наліво: 5 знаків зодіаку, які зрадять у грудні

Зрада – руйнує стосунки й завдає великого болю. Втім, навіть розуміючи це, 5 знаків зодіаку у грудні все одно скочать у гречку.

Діва, Козоріг, Лев, Скорпіон і Риби. Ці люди можуть піти наліво вже в перший місяць зими, пише 24 Канал.

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Діва

У грудні 2023 Діви можуть не встояти перед спокусою і зрадити партнера чи партнерку. До речі, зроблять це далеко не один раз.

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Козоріг

Козороги відчують, що їх дуже сильно приваблює дехто з колег. Настільки, що можуть не стриматися й закрутити службовий роман.

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Лев

Горді Леви відчують неймовірну увагу. Вони з радістю зрадять, а тоді намагатимуться вдавати, що нічого не сталося.

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Скорпіон

Гарячі та спокусливі Скорпіони у грудні можуть зрадити партнера чи партнерку. Зроблять це легко та невимушено.

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Риби

Наступного місяця Риби можуть знайти бажане розуміння на стороні. Ці люди, ймовірно, не стримаються, і скочать у гречку.

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