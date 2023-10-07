Найкращі маніпулятори серед чоловіків: 3 знаки зодіаку

Маніпуляція передбачає прихований прийом або техніку впливу над свідомістю людиною. Зазвичай її використовують, щоб інша людина зробила те, що ви хочете.

Маніпуляція має на меті завуальовано керувати поведінкою іншої людини. Найбільше цим зловживають чоловіки-Козороги, Леви та Близнюки.

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Козоріг

Ви й навіть не помітите, як Козоріг обкрутить вас навколо пальця. Ці чоловіки дуже непомітно та грамотно можуть змусити вас робити те, що вони хочуть. Ви це можете або взагалі не зрозуміти, або усвідомити через довгий проміжок часу.

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Лев

Цей знак зодіаку характеризується тим, що ідеально розуміє інших людей. За лічені секунди розпізнає приховані бажання та цілі людини. І цю здатність Лев чудово використовує на свою користь, бо розуміє, як маніпулювати правильно. Особливо це стосується жінок.

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Близнюки

Чоловіки, народжені під цим знаком, зазвичай дуже продумані та впевнені в собі. Володіють чудовою харизмою, завдяки якій легко досягають своїх цілей. Нерідко спрямовують природні чари на жінку таким чином, що та закохується практично одразу.

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