Целью манипуляции является завуалированное управление поведением другого человека. Наиболее этим злоупотребляют мужчины-Козороги, Львы и Близнецы.

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Козерог

Вы даже не заметите, как Козориг обернет вас вокруг пальца. Эти мужчины очень незаметно и грамотно могут вынудить вас делать то, что они хотят. Вы это можете либо вообще не осознать, либо понять через долгий промежуток времени.

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Лев

Этот знак зодиака характеризуется тем, что совершенно понимает других людей. В считанные секунды распознает скрытые желания и цели человека. И эту способность Лев прекрасно использует в свою пользу, потому что понимает, как правильно манипулировать. Особенно это касается женщин.

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Близнецы

Мужчины, родившиеся под этим знаком, обычно очень продуманы и уверены в себе. Обладают великолепной харизмой, благодаря которой легко достигают своих целей. Нередко направляют природные чары на женщину таким образом, что она влюбляется практически сразу.

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