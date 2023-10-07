Першими "люблю" не скажуть: 4 знаки зодіаку, які не поспішають зізнаватися у коханні

Кожна людина по-різному проявляє свої емоції. Хтось готовий кричати на весь світ про свої почуття, а від когось – годі почути ніжне слово.

Особливо це стосується Скорпіонів, Дів, Риб і Стрільців. Зазвичай ці люди стримані та холодні, особливо у вираженні власних емоцій.

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Скорпіон

Представники цього знаку – нерідко закриті в собі. Це пов'язано з особливістю його характеру та недовірою до людей. Тому й свої емоції вони також показують неохоче. А у коханні – вони мусять бути впевнені в почуттях партнера, аби щось сказати у відповідь.

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Діва

Ці люди можуть здаватися не надто емоційними, бо проживають почуття наодинці. У любовних стосунках придивляються до партнера дуже уважно, щоб зрозуміти його наміри. Про свої почуття будуть говорити лише, коли бачать серйозне ставлення.

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Риби

Що жінки, що чоловіки цього знаку – дуже щирі та добрі. Й перед тим, як зізнатись у коханні, дуже вагаються, бо не знають, якою буде реакція. Намагаються показувати свої почуття в діях, щоб партнер сам здогадався.

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Стрілець

Стрільці – складні особистості. Їм потрібен час, аби зрозуміти, що вони відчувають насправді. Тому й довго нічого не кажуть людині, до якої є симпатія чи щось більше. Внутрішня заплутаність має дивний вигляд з боку, бо їхні емоції важко зрозуміти.

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