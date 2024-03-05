Названо 3 знаки зодіаку, які не підходять Скорпіонам

Далеко не всі знаки зодіаку підходять Скорпіонам. Здавалося б, багато спільного. Втім, такій парі важко побудувати міцні стосунки.

Телець, Лев і Овен. Саме ці знаки зодіаку мають найгіршу сумісність зі Скорпіоном, пише Love 24.

До речі Хто зі знаків зодіаку найкраще підходить Скорпіону

Телець

Цей земний знак дуже цінує стабільність. Також Тельці можуть вважати Скорпіонів занадто драматичними та непрогнозованими, що дуже часто призводитиме до конфліктів.

Зверніть увагу Терезам взагалі не підходять ці 3 знаки зодіаку

Овен

Вперті, енергійні та запальні Овни мають багато спільного зі Скорпіонами. Втім, їм важко вжитися під один дахом. Кожен хоче бути лідером і зовсім не готовий йти на поступки.

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Лев

Обидва знаки дуже сильні та амбіційні. Прагнуть бути в центрі уваги, завжди на першому місці. Окрім того, нерідко намагаються все контролювати, а от домовитися їм важко.