Несумісність зашкалює: які 3 пари за знаком зодіаку найчастіше розлучаються

Розлучення – важкий і нерідко болючий процес. Втім, деякі люди просто не підходять одне одному. Їм важко побудувати міцні стосунки.

Астрологи назвали три пари знаків зодіаку, які найчастіше розлучаються. Це Овен і Рак, Скорпіон і Телець, Близнюки та Риби, передає 24 Канал.

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Овен і Рак

У представників цих знаків зодіаку погана сумісність. Овен і Рак мають різні погляди на життя. Така пара дуже часто конфліктує. Нерідко Рак почуває себе нещасним.

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Телець і Скорпіон

Телець і Скорпіон притягують одне одного. Втім, ці люди занадто безкомпромісні. Вони вперті та ревниві, не підуть на поступки й будуть доводити свою правоту до останнього, навіть, якщо помиляються.

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Близнюки та Риби

У народжених під цими знаками зодіаку вкрай низька сумісність. Риби більш емоційні, чуйні та вразливі. Тим часом Близнюки — енергійні, незалежні та бувають дуже легковажними. У цій парі часто виникають непорозуміння.