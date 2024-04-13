Занижена талія, чорні деталі і менше тканини: які весільні сукні в тренді цього сезону

Модні дизайнери продовжують демонструвати трендові дизайни весільних суконь. У цьому сезоні вінтажність вдало поєдналася з новими стилями, то ж будь-яка наречена зможе підібрати для себе неперевершену сукню, яка ще й буде особливо актуальною.

Про найкращі тренди тижня весільної моди в Нью-Йорку з колекцій весни 2025 року – читайте далі.

Читайте також Найказковіше весілля року: мер Мадрида одружився з родичкою короля Іспанії

Занижена талія

Майже в кожній колекції була сукня з заниженою талією. То ж тепер офіційно – цей фасон повертається у моду. Якщо ви у дитинстві уявляли, як ідете у такій сукні до вівтаря – ваша мрія може здійснитися.



Тренд з заниженою талією добрався і до весільних суконь / Фото Марка Інграма

Вінтажний дизайн модельєри поєднали з актуальними тканинами та цікавими деталями.



Сукню можуть вдало доповнити рукавички / Фото CINQ



Пишна тканина додасть вашому образу легкості та повітряності / Фото Nadia Manjarrez bridal

Ангельські силуети

Багато дизайнерів у цьому сезоні використали у сукнях тюль та органзу, щоб створити пишні й неначе ангельські моделі. Таке вбрання підійде ніжним та вишуканим нареченим.



Розкішна весільна сукня в ангельському силуеті / Фото Marchesa



Така модель буде зручною влітку / Фото Олени Ємчук

Чорні деталі

Бренди Nadia Manjarrez Bridal, Alejandra Alonso Rojas Bridal і Louvienne x Scorcesa використали у весільних колекціях елементи чорного. Темні деталі та біла тканина створюють ефектний контрас. Особливо красиво чорні деталі виглядають на сукні кольору слонової кістки.



Чорні деталі зроблять образ унікальним та незабутнім / Фото Alejandra Alonso Rojas Bridal

Сміливі наречені можуть обрати сукню, як у Nadia Manjarrez, де головним кольором є чорний.



Трендова весільна сукня чорного кольору / Фото Nadia Manjarrez

Бульбашкові лінії

Модний тренд, який був на піку популярності у кінці 1950-х та в 1980-х роках, знову повернувся. Мовиться про бульбашкові лінії, які роблять сукню пишною та цікавою.



Найбільші модниці обирають сукні з бульбашковими лініями / Фото Dana Harel



Ретро-сукні актуальні у 2024 році / Фото Danielle Frankel

Менше тканини

Особливо сміливі наречені можуть звернути увагу на колекції Andrew Kwon, Bronx and Banco та Claire Pettibone. Їхні сукні втілюють трендовий будуарний стиль. Дизайнери створили вбрання для наречених, які люблять порушувати правила та виглядати сексуально, впевнено й унікально.



Дизайнери дотримуються кредо – менше тканини / Фото Claire Pettibone