Весілля відбулося у церкві Сан-Франциско де Борха. Серед гостей було чимало знаменитостей. Зокрема, й король Іспанії Хуан Карлос I, який зрікся престолу у 2014 році (батько короля Філіпа VI). Бабуся Терези – його двоюрідна сестра.

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Також серед гостей зауважили інфанту Єлену – іспанську принцесу, старшу сестру короля Іспанії Філіпа VI. Очікували, що завітати на весілля можуть й Філіп VI та королева Летиція.

Біля церкви зібралися сотні людей. Чимало жителів Мадрида приїхали, аби підтримати мера міста у такий особливий для нього день.

Наречені на весіллі виглядали дуже щасливими. З їхніх облич не сходили щасливі усмішки. Наречена для особливого дня обрала вбрання, яке є її сімейною реліквією: білу вінтажну сукню. Раніше у ній під вінець йшли мама та бабуся нареченої. Від тіари Тереза відмовилася, водночас доповнила образ розкішними сережками.

Весілля вже назвали найказковішою подією року. Люди радіють за молодят та бажають їм багато щастя.