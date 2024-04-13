О лучших трендах недели свадебной моды в Нью-Йорке из коллекций весны 2025 года – читайте далее.

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Заниженная талия

Почти в каждой коллекции было платье с заниженной талией. Поэтому теперь официально – этот фасон возвращается в моду. Если вы в детстве представляли, как идете в таком платье к алтарю – ваша мечта может осуществиться.



Тренд с заниженной талией добрался и до свадебных платьев / Фото Марка Инграма

Винтажный дизайн модельеры соединили с актуальными тканями и интересными деталями.



Платье могут удачно дополнить перчатки / Фото CINQ



Пышная ткань придаст вашему образу легкости и воздушности / Фото Nadia Manjarrez bridal

Ангельские силуэты

Многие дизайнеры в этом сезоне использовали в платьях тюль и органзу, чтобы создать пышные и как будто ангельские модели. Такой наряд подойдет нежным и изысканным невестам.



Роскошное свадебное платье в ангельском силуэте / Фото Marchesa



Такая модель будет удобной летом / Фото Елены Емчук

Черные детали

Бренды Nadia Manjarrez Bridal, Alejandra Alonso Rojas Bridal и Louvienne x Scorcesa использовали в свадебных коллекциях элементы черного. Темные детали и белая ткань создают эффектный контраст. Особенно красиво черные детали смотрятся на платье цвета слоновой кости.



Черные детали сделают образ уникальным и незабываемым / Фото Alejandra Alonso Rojas Bridal

Смелые невесты могут выбрать платье, как у Nadia Manjarrez, где главным цветом является черный.



Трендовое свадебное платье черного цвета / Фото Nadia Manjarrez

Пузырьковые линии

Модный тренд, который был на пике популярности в конце 1950-х и в 1980-х годах, снова вернулся. Говорится о пузырьковых линиях, которые делают платье пышным и интересным.



Самые большие модницы выбирают платья с пузырьковыми линиями / Фото Dana Harel



Ретро-платья актуальны в 2024 году / Фото Danielle Frankel

Меньше ткани

Особенно смелые невесты могут обратить внимание на коллекции Andrew Kwon, Bronx and Banco и Claire Pettibone. Их платья воплощают будуарный стиль. Дизайнеры создали наряды для невест, которые любят нарушать правила и выглядеть сексуально, уверенно и уникально.



Дизайнеры придерживаются кредо – меньше ткани / Фото Claire Pettibone