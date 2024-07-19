Краще не експериментувати: 5 фраз, які вбивають стосунки

Іноді людям може здатися, що, промовляючи певні фрази, вони намагаються покращити власні стосунки. А тим часом ці слова навпаки руйнують їх.

Дуже важливо відкрито говорити партнеру або партнерці про свої проблеми. Однак при цьому – обирати правильні формулювання.

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Які 5 фраз можуть вбити стосунки

"Тобі все одно на мене". Натомість краще пояснити партнеру або партнерці, що ви не відчуваєте власної важливості для нього або неї. Поясність, що очікуєте: кохана людина більше зважатиме на ваші переживання.

"Хіба ти не могла/міг здогадатися, що мені це не подобається". Зізнайтеся, що наразі відчуваєте недостатньо турботи з боку партнера або партнерки.



Щоб стосунки мали майбутнє, потрібно слухати і чути / Unsplash

"Нічого не сталося!", "Я не ображена/ий". У цьому випадку поясніть насамперед собі: ви не хочете визнавати, що насправді сердитеся на кохану людину. Головне не забувати, що затаєні образи призводять до "великого вибуху".

"Ой, все". Тут краще донести коханій людині: ви відчуваєте, що він або вона насправді вас не чує.

"Ти мене не кохаєш". Наголосіть: ви хочете, аби кохана людина більше проявляла свої почуття.

Говоріть про свої почуття й не бійтеся, що вас не почують.