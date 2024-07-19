Очень важно открыто говорить партнеру или партнерше о своих проблемах. Однако при этом – выбирать правильные формулировки.

Обратите внимание Ретроградный Меркурий и гороскоп: 12 самых странных причин, из-за которых люди отменяли свадьбы

Какие 5 фраз могут убить отношения

"Тебе все равно на меня". Вместо этого лучше объяснить партнеру или партнерше, что вы не чувствуете собственной важности для него или нее. Объясните, что ожидаете: любимый человек больше будет учитывать ваши переживания.

"Разве ты не могла/мог догадаться, что мне это не нравится". Признайтесь, что сейчас чувствуете недостаточно заботы со стороны партнера или партнерши.



Чтобы отношения имели будущее, нужно слушать и слышать / Unsplash

"Ничего не произошло!", "Я не обижена/ий". В этом случае объясните прежде всего себе: вы не хотите признавать, что на самом деле сердитесь на любимого человека. Главное не забывать, что затаенные обиды приводят к "большому взрыву".

"Ой, все". Здесь лучше донести любимому человеку: вы чувствуете, что он или она на самом деле вас не слышит.

"Ты меня не любишь". Подчеркните: вы хотите, чтобы любимый человек больше проявлял свои чувства.

Говорите о своих чувствах и не бойтесь, что вас не услышат.