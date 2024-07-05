Причин для скасування весілля може бути багато, але в цьому матеріалі зібрані найдивніші та найнеочікуваніші. Люди анонімно поділилися на онлайн-форумі історіями з власного життя або життя своїх друзів чи знайомих.

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Історії про скасування весілля

1. "Найкраща подруга дитинства скасувала своє весілля через ретроградний Меркурій у заплановану дату. Сказала, що в її житті не може бути такого негативу".

2. "За тиждень до весілля мій друг зрозумів, що він гей. Зараз він одружений з чоловіком. Мені здається, що ще з часів школи всі, окрім нього самого, знали, що він гей. Це дуже круто, що він це зрозумів. Зараз він дуже щасливий. Жінка, з якою він мав одружитися, приходила до нього на весілля, а він – до неї".

3. "Сестра-близнючка моєї бабусі одружилася у заплановану дату, але змінила нареченого! Її коханого вважали загиблим на війні, але він дивним чином з'явився більше ніж через рік (за два тижні до того, як вона мала вийти заміж за іншого чоловіка). Моїй бабусі, яка була дружкою на весіллі, довелося стояти на сходах церкви і відганяти гостей першого нареченого".

4. "Жінка в моєму маленькому містечку скасувала своє весілля, бо хотіла, щоб воно відбулося на вулиці біля кущів бузку, які того року пізно цвіли. За день до весілля у неї стався розлад. Після того її наречений скасував заручини"

5. "Наречена втекла з батьком нареченого".



Весілля скасували, бо наречена обрала батька нареченого / Фото Luiz Woellner Fotografia, Pexels

6. "Подруга моєї матері скасувала своє весілля за кілька днів до події. Вона пішла до церкви, щоб помолитися за успішний шлюб. Поки вона молилася, хмара закрила сонце, змусивши церкву трохи потемніти. Вона сприйняла це як знак від Бога, що шлюб буде помилковим, а тому скасувала його".

7. "Наречений дізнався, що його наречена мала таємну другу сім'ю з іншим партнером і дітьми в іншому місті. Він дізнався про це всього за кілька днів до весілля".

8. "Весілля скасували, тому що наречений був католиком, а наречена – протестанткою. Вони вирішили провести дві церемонії, одну в її церкві, а іншу – в його. Однак вони не змогли домовитися, яка з них буде першою. Ймовірно, скасування весілля було правильним рішенням. Якщо вони навіть не змогли піти на компроміс щодо весілля, то страшно подумати, які труднощі у них виникнули, коли б до цього долучилися діти".

9. "Друг мого друга був заручений, але скасував весілля, коли ворожка сказала нареченій, що пара була братом і сестрою в минулому житті".



Весілля скасували через слова ворожки / Фото RDNE Stock project, Pexels

10. "Наречена покинула мого друга напередодні весіллям, тому що її знайомий сказав, що вони не підходять один одному за гороскопами".

11. "Мій двоюрідний брат скасував весілля за 3 дні до дати, бо вони з нареченою не могли домовитися, чи брати подвійне прізвище, чи його"

12. "По дорозі до церкви наречений безтурботно сказав мені, що якщо я "розтовстію" після весілля, він покине мене і більше ніколи зі мною не зв'язуватиметься. Я попросила його зупинитися, вийшла з машини та пішла до у мами, якій пояснила ситуацію. Потім скасувала весілля і заблокувала його".

Насправді іноді краще скасувати весілля, аніж потім жалкувати, що одружилися з не тією людиною. Якщо ви сумніваєтеся у своєму виборі партнера, то не поспішайте з узаконенням стосунків.