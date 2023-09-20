3 парфуми, які зведуть з розуму будь-якого чоловіка
Аромат – те, що довершує будь-який образ. На фізіологічному рівні нас приваблює саме запах, тому, якщо прагнете сподобатися чоловікові на першому ж побаченні – спокусливий парфум обов'язково має бути на вас.
Чимало жінок обожнюють експериментувати з парфумами, змінювати їх відповідно до сезону та настрою. 24 Канал розповість про 3 нішеві аромати, які пасуватимуть абсолютно всім та для будь-яких ситуацій. А головне – точно змусять чоловіка, з яким будете поруч, божеволіти.
Цікаво Чому потрібно займатися сексом щодня: 8 причин, які вас переконають
Maison Francis Kurkdjian – Baccarat Rouge 540
Цей аромат розірвав усі тренди тіктока – під хештегом опублікували тисячі відео, які сумарно зібрали понад пів мільярда переглядів. Він дебютував на ринку у 2014 році як готельний аромат, але за цей час встиг стати одним з 20 найбажаніших запахів світу. Хоч Baccarat Rouge 540 є дуже дорогим, чимало жінок готові заплатити шалені гроші, щоб мати його у своєму арсеналі.
Baccarat Rouge 540 – це мінеральні ноти амбри, пелюстки жасмину, яскравий шафран, дерев'яний бурштин, ялина смола та свіжозрізаний кедр. Хтось чує в ньому щойно приготовану цукрову вату, карамель, вологий мох в осінньому лісі, а комусь він пахне димом, замшем, ялівцем, сандалом.
Maison Francis Kurkdjian – Baccarat Rouge 540 / Фото Elle UA
Dolce & Gabbana – The One Essence
Нотки східних мотивів, які є в цьому ароматі, точно зводять з розуму. Варто лиш додати цей запах на волосся й спостерігати за реакцією партнера – він намагатиметься постійно бути якомога ближче, щоб сповна насолодитися цим неймовірним запахом. Адже у ньому поєднано все: персик, лічі, мандарин, бергамот, лілія, жасмин, конвалія, ваніль, амбра, ветивер.
Dolce & Gabbana – The One Essence / Фото Pinterest
Yves Saint Laurent – Black Opium
Ці парфуми збуджують з перших секунд. Якщо очікуєте пристрасної зустрічі, то цей запах точно допоможе реалізувати бажане. Що саме так впливає на чоловіків? Акорд кави, жасмин, рожевий перець, флердоранж, ваніль, кедр, пачулі.