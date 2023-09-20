3 парфуми, які зведуть з розуму будь-якого чоловіка

Аромат – те, що довершує будь-який образ. На фізіологічному рівні нас приваблює саме запах, тому, якщо прагнете сподобатися чоловікові на першому ж побаченні – спокусливий парфум обов'язково має бути на вас.

Чимало жінок обожнюють експериментувати з парфумами, змінювати їх відповідно до сезону та настрою. 24 Канал розповість про 3 нішеві аромати, які пасуватимуть абсолютно всім та для будь-яких ситуацій. А головне – точно змусять чоловіка, з яким будете поруч, божеволіти.

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Maison Francis Kurkdjian – Baccarat Rouge 540

Цей аромат розірвав усі тренди тіктока – під хештегом опублікували тисячі відео, які сумарно зібрали понад пів мільярда переглядів. Він дебютував на ринку у 2014 році як готельний аромат, але за цей час встиг стати одним з 20 найбажаніших запахів світу. Хоч Baccarat Rouge 540 є дуже дорогим, чимало жінок готові заплатити шалені гроші, щоб мати його у своєму арсеналі.

Baccarat Rouge 540 – це мінеральні ноти амбри, пелюстки жасмину, яскравий шафран, дерев'яний бурштин, ялина смола та свіжозрізаний кедр. Хтось чує в ньому щойно приготовану цукрову вату, карамель, вологий мох в осінньому лісі, а комусь він пахне димом, замшем, ялівцем, сандалом.



Maison Francis Kurkdjian – Baccarat Rouge 540 / Фото Elle UA

Dolce & Gabbana – The One Essence

Нотки східних мотивів, які є в цьому ароматі, точно зводять з розуму. Варто лиш додати цей запах на волосся й спостерігати за реакцією партнера – він намагатиметься постійно бути якомога ближче, щоб сповна насолодитися цим неймовірним запахом. Адже у ньому поєднано все: персик, лічі, мандарин, бергамот, лілія, жасмин, конвалія, ваніль, амбра, ветивер.



Dolce & Gabbana – The One Essence / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent – Black Opium

Ці парфуми збуджують з перших секунд. Якщо очікуєте пристрасної зустрічі, то цей запах точно допоможе реалізувати бажане. Що саме так впливає на чоловіків? Акорд кави, жасмин, рожевий перець, флердоранж, ваніль, кедр, пачулі.



Yves Saint Laurent – Black Opium / Фото Pinterest