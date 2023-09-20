Многие женщины обожают экспериментировать с духами, менять их в соответствии с сезоном и настроением. 24 Канал расскажет о 3 нишевых ароматах, которые будут подходить абсолютно всем и для любых ситуаций. А главное – точно заставят мужчину, с которым будете рядом, сходить с ума.

Интересно Почему нужно заниматься сексом ежедневно: 8 причин, которые вас убедят

Maison Francis Kurkdjian – Baccarat Rouge 540

Этот аромат разорвал все тренды тиктока – под хештегом опубликовали тысячи видео, которые суммарно собрали более полумиллиарда просмотров. Он дебютировал на рынке в 2014 году как гостиничный аромат, но за это время успел стать одним из 20 самых желанных запахов мира. Хотя Baccarat Rouge 540 есть очень дорогим, многие женщины готовы заплатить безумные деньги, чтобы иметь его в своем арсенале.

Baccarat Rouge 540 – это минеральные ноты амбры, лепестки жасмина, яркий шафран, деревянный янтарь, ель смола и свежесрезанный кедр. Кто-то слышит в нем только что приготовленную сахарную вату, карамель, влажный мох в осеннем лесу, а кому-то он пахнет дымом, замшей, можжевельником, сандалией.



Maison Francis Kurkdjian – Baccarat Rouge 540 / Фото Elle UA

Dolce & Gabbana – The One Essence

Нотки восточных мотивов, которые есть в этом аромате, точно сводят с ума. Стоит добавить этот запах на волосы и наблюдать за реакцией партнера – он будет стараться постоянно быть как можно ближе, чтобы сполна насладиться этим невероятным запахом. Ведь в нем соединено все: персик, личи, мандарин, бергамот, лилия, жасмин, ландыш, ваниль, амбра, ветивер.



Dolce & Gabbana – The One Essence / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent – Black Opium

Эти духи возбуждают с первых секунд. Если вы ожидаете страстной встречи, то этот запах точно поможет реализовать желаемое. Что именно так влияет на мужчин? Аккорд кофе, жасмин, розовый перец, флердоранж, ваниль, кедр, пачули.



Yves Saint Laurent – Black Opium / Фото Pinterest