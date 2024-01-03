Психологи зауважують, що є одне слово, яке може зруйнувати все. Як відомо, вода камінь точить. А якщо постійно повторювати "повинен" або "повинна", можна зруйнувати свою love story.

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Дуже часто пари звертаються до психолога, коли, здається, вже й рятувати щось запізно. Бо від цих стосунків хочеться відмахнутися, як від набридливої мухи. А починається все з дрібних вимог одного партнера або партнерки до коханої людини.

"Ти повинен (нна) перестати робити це".

"Ти повинен (нна) змінитися".

"Ти повинен (нна) робити так, а не так".

Звичайно, не означає, що варто забити на розподіл обов'язків у стосунках та робити все самому або самій. Працювати над гармонією у парі мають двоє. Водночас якщо одна сторона постійно нав'язує іншій свої вимоги, все може закінчитися дуже сумно.

"Повинен" або "повинна" – пастка, у яку зазвичай потрапляють двоє. Думайте про бажання, а не повинності.

Найефективніше – поставити собі запитання: "що найгірше станеться, якщо зараз це не відбудеться". Дайте свободу насамперед собі. Тоді ваш партнер або партнерка теж її відчує.