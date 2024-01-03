Психологи отмечают, что есть одно слово, которое может разрушить все. Как известно, вода камень точит. А если постоянно повторять "должен" или "должна", можно разрушить свою love story.

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Очень часто пары обращаются к психологу, когда, кажется, уже спасать что-то поздно. Ибо от этих отношений хочется отмахнуться, как от надоедливой мухи. А начинается все с мелких требований одного партнера или партнерши к любимому человеку.

"Ты должен (на) перестать делать это".

"Ты должен(на) измениться".

"Ты должен(на) делать так, а не так".

Конечно, не значит, что следует забить на распределение обязанностей в отношениях и делать все самому или самому. Работать над гармонией в паре должны двое. В то же время, если одна сторона постоянно навязывает другой свои требования, все может закончиться очень грустно.

"Должен" или "должна" – ловушка, в которую обычно попадают двое. Думайте о желаниях, а не повинностях.

Эффективнее всего – задать себе вопрос: "каков худший сценарий, если сейчас это не произойдет". Дайте свободу прежде всего себе. Тогда ваш партнер или партнер тоже ее почувствует.