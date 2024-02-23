Кохання через все життя

За деякими твердженнями, пара познайомилася на матчі з поло. Саме тоді Камілла зачепила Чарльза своєю сміливою фразою.

Читайте також Найщиріша пара Голлівуду: як Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс проводять спільні вечори

Ти знаєш, що моя прабабуся була коханкою твого прапрадіда, то як щодо цього?

– сказала Камілла принцу.

Ймовірно, саме тоді між ними і закрутився роман. До речі, королева Єлизавета нібито не схвалювала Каміллу. Вона хотіла, щоб Чарльз одружився з однією з онучок сім'ї Спенсерів, її близькою подругою леді Фермою. Багато біографів переконані, що принцу не дозволили б одружитися з його коханою Каміллою, бо її вважали невідповідною королівській родині.



Чарльз завжди кохав Каміллу / Фото Getty Images

Чарльз та Камілла кохали один одного все життя. Про ці почуття знала і дружина Чарльза – принцеса Діана. Коли шлюб Чарльза з Діаною розпався, він відновив стосунки з Каміллою. Та бути разом на публіці вони змогли лише після смерті Діани.

До речі, покійна хрещена матір Чарльза Патриція Кнатчбулл у 2005 році, коли принц нарешті одружився з Каміллою, сказала, що Чарльз повинен був побратися з нею ще багато років тому, адже вони ідеально один одного доповнюють.