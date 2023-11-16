Хотіти шлюбу, а не весілля: як зрозуміти, чи готові ви до одруження

Коли ми тільки починаємо з кимось зустрічатися, то думаємо, що готові прожити з цією людиною все життя. Через палку закоханість важко зрозуміти, чи дійсно ви хочете одружитися і чи взагалі готові до цього.

Вирішити одружитися – це одне з найважливіших рішень у житті людини. Експерти – клінічна директорка Well Beings Counseling Парін Сехат та сімейний психолог Роберт Ріодан – підготували ознаки, які допоможуть вам зрозуміти, чи готові ви до цього кроку.

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Ви дійсно знаєте один одного

Дуже важливо приймати людину такою, якою вона є прямо зараз. Не можна будувати ілюзії про те, що в майбутньому ваш партнер зміниться і стане кимось іншим.

Кожен із вас відкрився та поділився своїм внутрішнім життям з іншим. Кожен з вас створив простір, щоб глибоко слухати і повністю приймати хороше та не дуже хороше,

– пояснив Ріордан.

Ви довіряєте своєму партнеру

Здатність довіряти один одному є основою стосунків у шлюбі, без цього щасливе та гармонійне життя просто неможливе. До речі, довіра загалом важлива у всіх стосунках – ділових, дружніх, між батьками і дітьми тощо.

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Ваші цілі збігаються

Життя рідко рухається по прямій, іноді ми робимо те, чого не було у наших планах. Однак важливо, аби ви з партнером розуміли, в якому напрямку рухаєтеся. Не обов'язково мати однакові цілі, але ви повинні підтримувати один одного.

"Якщо ви відверті та чесні з самого початку, це допоможе уникнути багатьох розчарувань у майбутньому", – зазначила Сехат.



Як зрозуміти, що ви готові до шлюбу / Фото Pavel Danilyuk, Pexels

Ви не будуєте припущення, а знаєте точно

Ви не можете просто припустити, що ваше бачення майбутнього збігається з баченням партнера, бо обговорювали це багато років тому. Якщо ви думаєте, що готові до шлюбу, то значить ви періодично спілкуєтеся з коханою людиною на важливі теми. Наприклад, скільки дітей ви хочете, де хочете жити в майбутньому тощо. Лише так ви можете чітко розуміти позицію партнера.

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Ви почуваєтеся в безпеці з партнером

Відчуття безпеки у стосунках – дуже важливе. Тут мовиться не тільки про якийсь захист, а й про можливість просто бути собою у безпечному місці. Ви готові до шлюбу, якщо вам не потрібно вдавати з себе когось іншого у присутності коханої людини.

Ви разом пройшли через труднощі

У сімейному житті вас можуть спіткати труднощі. Важливо, щоб ви вміли боротися за свої стосунки разом і підтримувати один одного у складні моменти.

Ви хочете шлюбу, а не весілля

Ви можете мріяти про розкішну білу сукню, пишне святкування та романтичні обітниці, однак чи думали ви про те, що буде далі? Весілля – це лише один прекрасний день, але далі вас чекає подружнє життя. Тому, якщо ви думаєте про одруження, то спершу спробуйте взагалі відкинути думки про весілля й уявити ваше сімейне життя.

Чи можете ви побачити майбутнє з цією людиною після дати вашого весілля? Ви уявляєте, як старієте разом? Будьте тут абсолютно чесними з собою,

– наголосила Сехат.



Важливо хотіти саме шлюбу, а не тільки весілля / Фото Samet Korkmaz, Pexels

Вашій родині подобається ваш партнер

Дуже важливо, щоб ваша родина прийняла вашого партнера. Так, ситуації трапляються різні, й іноді ваша кохана людина не може знайти спільну мову з вашими рідними. Однак, якщо вони таки порозуміються – то це чудовий варіант для здорових та міцних стосунків.

Минулого тижня ви добре посміялися

Ріодран впевнений, що гумор у стосунках дуже важливий. Іноді здатність щиро разом посміятися допомагає пережити складні періоди в житті. Подумайте, чи було таке, що нещодавно ви багато сміялися зі своїм партнером.

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Ваш партнер вам подобається

Кохати людину та вважати її привабливою – може бути різним. Важливо, аби ці речі йшли разом.

Вам може хтось дуже подобатися, але це нічого не означає, якщо ви його не любите і не поважаєте. З іншого боку, ви можете когось любити, але чи подобається вам ця людина? Чи захоплюєтеся ви нею? Вам подобається її компанія? Зробіть крок назад і подумайте над цими питаннями,

– порадила Сехат.

Ви можете дозволити собі одружитися

Одруження та весілля – це не дешево. Звісно, ви можете просто розписатися і не влаштовувати святкувань. Але якщо ви завжди мріяли про весілля, але зараз не можете собі його дозволити, то перенесіть одруження на якийсь час. Це допоможе уникнути фінансової напруги.



Якщо ви не можете дозволити собі весілля, то краще зачекати / Фото Jonathan Borba, Pexels

Вам подобається, якими ви є поруч з партнером

Сехат переконана, що "сумісний" партнер здатний проявити у вас найкращі риси: "Вони підштовхують вас стати кращою версією себе і можуть сприяти позитивному погляду на життя". Тому дуже важливо звернути увагу на власні відчуття поруч з цією людиною.

У вас є власне життя

Іноді деякі люди "розчиняються" у парі. Якщо ж у вас, попри тривалі стосунки, залишається окреме життя, хобі та друзі, то це гарний знак.

Ви вільно говорите про фінанси

Говорити про гроші буває складно і некомфортно. Однак, якщо ви думаєте, що готові одружитися, то зауважте, чи вмієте ви говорити про гроші зі своїм партнером.

І вам, і вашому партнеру має бути комфортно обговорювати фінанси та складати відповідний бюджет не лише для весілля, а й для вашого життя. Це свідчить про те, що ви готові керувати домогосподарством і шлюбом,

– пояснила Сехат.

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Ви робите це через правильні причини

Декого до одруження спонукає не щире кохання і бажання бути поруч завжди. Запитайте себе про те, чим мотивоване ваше рішення одружитися з цією людиною. Дехто одружується через бажання розбагатіти, або через незаплановану вагітність чи навіть болючий розрив з іншою людиною. Усе це – не є причинами для одруження.

Ви не можете уявити своє життя без партнера

Якщо ви перестали шукати інші варіанти і розумієте, що у світі може бути хтось красивіший, розумніший та добріший, але вам потрібна саме ця людина і ніхто інший – це чудова ознака, що ви готові до одруження.