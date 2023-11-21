Як закохати в себе партнера: експерти розкрили 7 дієвих порад

Привабливий зовнішній вигляд – це не найголовніше, аби змусити когось закохатися у вас. Експерти зі стосунків запевняють, що є ряд інших дієвих ключів.

Коханню важливо не лише дати зародитися, але й у тримати його протягом усіх стосунків. Тому радимо звернути увагу на наступні поради.

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Як змусити когось закохатися

Перша порада, на якій наголошують фахівці, – бути собою. Здавалося б, що є простіше. Але у стосунках, особливо на їх початку, ми намагаємося продемонструвати кращі свої сторони і прихильність партнеру. Інколи це може йти врозріз внутрішньому "я". Тому краще забути про якісь ролі.

Також не варто перебільшувати зі своєю героїчністю. Це, звісно, вражає партнера, але закохує вразливість. Розкажіть про маленькі слабкості, можливо навіть страхи – демонстрація того, що ви жива людина більше розташує до вас об'єкт бажання.

Гумор – краща зброя не лише з усіма хворобами, але й гарний метод спокуси. Якісні жарти можуть не лише розсмішити партнера, але й показати ваш інтелект. А деякі дослідження показують, що гумор узагалі може бути вирішальним у статевому відборі.

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Важливо показати партнеру, що він чи вона приваблива у ваших очах. Тут велику роль грають вербальні техніки, ще більше – невербальні. Ваші очі говорять усе. Підкріпити це можна гарною розмовою. Змусьте партнера буквально "увімкнути мозок". Немає нічого поганого у тривалому спілкуванні, якщо воно сформує близькість.

Закоханість виникає не лише від фізичного потягу, але й від того, які почуття викликає у вас партнер. Ніщо краще не працює, як створення позитивного та глибокого досвіду між вами. Крім того зміцнити союз можуть допомогти спільно пережиті моменти.

Зовнішність – ваша візитівка, але особистість – те, у що по-справжньому закохуються. Ваші цінності та переконання, ставлення до інших, те, як ви реагуєте на певні життєві проблеми, показує якою ви є особистістю і це закохує.

Якщо ви мрієте, аби партнер по-справжньому у вас закохався, не кваптеся. Станьте спочатку гарним другом. Кохання може бути плідним, коли воно починається з дружби. Будьте максимально прихильним до партнера і вчасно підставте плече допомоги.

Не забувайте, що спокушання – це теж велике мистецтво.