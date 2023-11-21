Любви важно не только дать зародиться, но и держать ее на протяжении всех отношений. Поэтому рекомендуем обратить внимание на следующие советы.

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Как заставить кого-то влюбиться

Первый совет, который подчеркивают специалисты, – быть собой. Казалось бы, что проще. Но в отношениях, особенно в начале, мы стараемся продемонстрировать лучшие свои стороны и приверженность партнеру. Иногда это может идти вразрез внутреннему "я". Поэтому лучше забыть о каких-то ролях.

Также не стоит преувеличивать свою героичность. Это, конечно, поражает партнера, но влюбляет уязвимость. Расскажите о маленьких слабостях, возможно даже страхах – демонстрация того, что вы живой человек больше расположит к вам объект желания.

Юмор – лучшее оружие не только со всеми болезнями, но и хороший метод искушения. Качественные шутки могут не только рассмешить партнера, но и показать ваш интеллект. А некоторые исследования показывают, что юмор может быть решающим в половом отборе.

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Важно показать партнеру, что он или она привлекательна в ваших глазах. Здесь большую роль играют вербальные техники, еще больше – невербальные. Ваши глаза говорят все. Подкрепить это можно хорошим разговором. Заставьте партнера буквально "включить мозг". Нет ничего плохого в длительном общении, если оно сформирует близость.

Влюбленность возникает не только от физического влечения, но и от того, какие чувства вызывает у вас партнер. Ничто лучше не работает, как создание положительного и глубокого опыта между вами. Кроме того, укрепить союз могут помочь совместно пережитые моменты.

Внешность – ваша визитка, но личность – то, во что по-настоящему влюбляются. Ваши ценности и убеждения, отношение к другим, то, как вы реагируете на определенные жизненные проблемы, показывает какой личность вы есть и это влюбляет.

Если вы мечтаете, чтобы партнер по-настоящему в вас влюбился, не торопитесь. Станьте сначала хорошим другом. Любовь может быть плодотворной, когда она начинается с дружбы. Будьте максимально благосклонны к партнеру и вовремя подставьте плечо помощи.

Не забывайте, что обольщение – это тоже большое искусство.