5 психологічних прийомів, щоб змусити когось сумувати за вами

Часто, коли люди закохуються, то хочуть, аби партнери думали про них, коли вони не поруч. Щоб вибудувати сильне відчуття прив'язаності, можна використати кілька психологічних прийомів.

Якщо ви хочете, щоб інша людина думала про вас і цінувала ваш зв'язок, то зосередьтеся на створенні незабутніх моментів. Є 5 порад, які допоможуть вам залишатися у думках людини, яка вам так подобається.

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Оберіть особливий аромат

Запахи дуже нагадують людям про враження та емоції. Оберіть парфум, який у людей асоціюватиметься з вами. Тоді, коли на вулиці вони відчують цей запах, то одразу згадають про вас. Користуйтеся цим ароматом кожного разу, коли йдете на побачення з тим, хто вам подобається. Цей аромат стане потужним нагадуванням про вашу присутність.

Використовуйте ефект Зейгарніка

Ефект Зейгарніка – це психологічний ефект, в основі якого лежить думка про те, що людина краще запам'ятовує матеріал, який стосується незавершених справ, ніж тих, що вже добігли кінця. На практиці це працює так – розкажіть потенційному партнеру якусь захопливу історію, а потім зупиніться і скажіть, що продовжите іншим разом. Так ви викличете почуття цікавості, і людина буде думати про вас.

Залиште щось своє

Оберіть якусь річ, яку ви часто носите, і залиште її в партнера. Це може бути якийсь одяг, книга чи прикраса на волосся, якщо ви жінка. Це створить відчуття присутності. Кожного разу, коли людина бачитиме цей предмет, то буде згадувати про вас та сумувати.

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Тонка присутність у соціальних мережах

Підтримуйте стриману, але цікаву присутність у соціальних мережах. Періодично публікуйте цікаві фото й дописи. Це створить інтерес до вас. Коли людина побачить якісь новини від вас, то це мотивуватиме її написати вам.

Щоб змусити людину сумувати за вами, потрібно створювати незабутні враження. Це може бути цікаве побачення, душевна розмова чи навіть просто щирі компліменти. Людина хотітиме повернутися до цього позитивного досвіду, а відповідно – сумуватиме за вами.