Если вы хотите, чтобы другой человек думал о вас и ценил вашу связь, то сосредоточьтесь на создании незабываемых моментов. Есть 5 советов, которые помогут вам остаться в мыслях человека, который вам так нравится.

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Выберите особый аромат

Запахи очень напоминают людям о впечатлениях и эмоциях. Выберите парфюм, который у людей будет ассоциироваться с вами. Тогда, когда на улице они учуют этот запах, то сразу вспомнят о вас. Пользуйтесь этим ароматом каждый раз, когда идете на свидание с тем, кто вам нравится. Этот аромат станет мощным напоминанием о вашем присутствии.

Используйте эффект Зейгарника

Эффект Зейгарника – это психологический эффект, в основе которого лежит мысль о том, что человек лучше запоминает материал, который касается незавершенных дел, чем тех, что уже подошли к концу. На практике это работает так – расскажите потенциальному партнеру какую-то увлекательную историю, а потом остановитесь и скажите, что продолжите в другой раз. Так вы вызовете чувство любопытства, и человек будет думать о вас.

Оставьте что-то свое

Выберите какую-то вещь, которую вы часто носите, и оставьте ее у партнера. Это может быть какая-то одежда, книга или украшение на волосы, если вы женщина. Это создаст ощущение присутствия. Каждый раз, когда человек будет видеть этот предмет, то будет вспоминать о вас и скучать.

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Тонкое присутствие в социальных сетях

Поддерживайте сдержанное, но интересное присутствие в социальных сетях. Периодически публикуйте интересные фото и сообщения. Это создаст интерес к вам. Когда человек увидит какие-то новости от вас, то это будет мотивировать его написать вам.

Чтобы заставить человека скучать по вам, нужно создавать незабываемые впечатления. Это может быть интересное свидание, душевный разговор или даже просто искренние комплименты. Человек будет хотеть вернуться к этому положительному опыту, а соответственно – будет скучать по вам.