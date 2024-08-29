Некоторые из этих секретов на самом деле очень романтические, какие-то – трагические, а другие – хранятся в тайне, потому что так на самом деле будет лучше.

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Люди делятся своими тайнами

1. "Я обижаюсь на него за то, что он никогда не делал больших, романтических жестов, или даже средних. Такое ощущение, что он не считает, что я достойна усилий".

2. "Мы вместе 5 лет. Мы познакомились на футбольном матче, а потому наша самая большая общая вещь – это любовь к нашей команде. Мы годами собираемся каждое воскресенье и смотрим футбол с ее семьей. Но правда в том, что на ту игру, где мы познакомились, я попал случайно. Я никогда не понимал футбола. Я просто слежу, когда семья радуется или грустит".

3. "Я ходил в школу с ее сестрой, в которую был влюблен. Я понятия не имел, что моя невеста и школьная любовь – сестры".

4. "Когда она впервые создала аккаунт в тиктоке, то часами делала себе прическу и макияж, записывала различные танцы, сценки и тому подобное. Но видео не набирали просмотров, а она была расстроена. Поэтому, когда моя любимая спала, я потратил 300 долларов на продвижение ее видео. В результате она получила тысячу подписчиков и десятки тысяч просмотров. Она была в восторге. Девушка до сих пор не догадывается, что это был я, но это стоило каждого цента".

5. "Как человек, который абсолютно ненавидит танцы и всегда отклонял приглашения пойти на танцы, я выучил основные шаги бачаты, которая является ее любимым танцем. Я не уверен, как долго буду держать это в тайне. Я просто жду подходящий момент, чтобы открыть этот сюрприз".



Некоторые тайны на самом деле очень милые / Фото Summer Stock, Pexels

7. "Иногда я посылаю продукты местным жителям, которые просят еды. Я знаю, что такое быть голодной, а мой муж этого никогда не знал. Не думаю, что он поймет. Не потому, что он против помощи менее счастливым, но он может расстроиться из-за того, что я посылаю продукты и трачу 80 – 100 долларов на самое необходимое, чтобы кто-то прожил до следующей зарплаты".

8. "Я тайно ненавижу то, как он жует. Я веду себя так, будто это меня не беспокоит, но это сводит меня с ума".

9. "Рак, видимо, убьет меня".

10. "Мне не нравятся его родители. Они вполне порядочные люди, но я считаю их невыносимо скучными. К сожалению, мой партнер очень близок с родителями. Я бы разбила ему сердце, если бы он узнал о моих настоящих чувствах".

Иметь секреты от любимого человека – это не критично, и всему есть свой предел.