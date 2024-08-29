Колишні наречені не можуть поділити каблучку

Брюс та Керолайн були дуже закохані 7 років тому. Чоловік освідчився своїй тодішній дівчині у гольф-клубі у Гарвічі, що в американському штаті Массачусетс. На каблучці він вирішив не економити і вразив Керолайн прикрасою за 70 тисяч доларів.

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Закохані одразу почали планувати весілля, однак їхнє щастя тривало не довго. Після заручин Брюс почав помічати "червоні прапорці" у поведінці своєї коханої. За словами чоловіка, Керолайн часто вдавалася до словесних образ, називала його "де*ілом", не оцінювала його досягнень.

У листопаді між нареченими трапилася серйозна сварка під час якої Керолайн нібито казала, що "вона красива жінка, яка може знайти собі чоловіка коли забажає". Брюс знайшов у телефоні нареченої листування з іншим чоловіком і вирішив, що у неї є роман.

Сама Керолайн в суді казала, що не зраджувала нареченого, а листування, яке він побачив, було нібито з "близьким другом".

Однак Брюс більше не міг довіряти коханій і вирішив розірвати заручини. Це стало початком довгої судової тяганини. Чоловік хотів повернути дорогу каблучку, яку подарував жінці на заручини, та вона не збиралася його віддавати.

Різні суди виносили різні рішення у цій справі, то ж зрештою колишні наречені дійшли до Верховного суду штату. Перше засідання відбудеться 6 вересня, то ж невдовзі Брюс і Керолайн нарешті почують фінальне рішення.