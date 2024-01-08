Причин, чому секс стає коротким – море. Найпростіше – ви з партнером або партнеркою – надто втомлені цього вечора. Або все відбувається не зовсім, або зовсім не так, як вам хочеться. Або – секс у ваших стосунках давно перетворився на рутину. Що б там не було, це потрібно терміново виправляти.

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Як збільшити тривалість сексу

Зупиніться.

Якщо відчуваєте, що оргазм наближається, просто зупиніться, а тоді продовжіть. Так ви гарантовано збільшите тривалість сексу. Окрім того, сексуальна напруга зросте до максимуму, що подарує ще гостріші відчуття. Паузу можна використати, аби поцілувати партнера або партнерку.

Приділіть більше часу прелюдії.

Чому б не отримати додаткове задоволення бонусом. Окрім того, під час збудження потік крові прискориться ще до початку сексу і це суттєво його покращить. Також на цьому етапі варто використати еротичні іграшки або спеціальні гелі. До слова, останні також можуть зменшувати відчуття під час сексу. А чим менше ви відчуватимете, тим довше досягатимете оргазму.

Зробіть партнеру або партнерці еротичний масаж.

Дослідити тіло одне одного – що може бути кращим. Так збудження лише зросте, а рівень стресу, накопиченого за день, різко знизиться.