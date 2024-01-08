Причин, почему секс становится коротким – море. Самое простое – вы с партнером или партнершей – слишком устали в этот вечер. Либо все происходит не совсем, либо совсем не так, как вам хочется. Или – секс в ваших отношениях давно превратился в рутину. Что бы то ни было, это нужно срочно исправлять.

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Как увеличить продолжительность секса

Остановитесь.

Если чувствуете, что приближается оргазм, просто остановитесь, а затем продолжите. Так вы гарантированно увеличите продолжительность секса. Кроме того, сексуальное напряжение возрастет до максимума, что подарит еще более острые ощущения. Паузу можно использовать, чтобы поцеловать партнера или партнершу.

Уделите больше времени прелюдиям.

Почему бы не получить дополнительное удовольствие бонусом. Кроме того, во время возбуждении поток крови ускорится еще до начала секса и это существенно его улучшит. Также на этом этапе следует использовать эротические игрушки или специальные гели. К слову, последние также могут сбавлять ощущения во время секса. А чем меньше вы будете чувствовать, тем дольше будете достигать оргазма.

Сделайте партнеру или партнерше эротический массаж.

Исследовать тело друг друга – что может быть лучше. Так возбуждение только возрастет, а уровень стресса, скопленного за день, резко снизится.