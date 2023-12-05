Як зберегти стосунки, якщо чоловік на війні: важливі поради психолога

Через повномасштабну війну багато українських сімей зіткнулися зі стосунками на відстані. Важливо розуміти, що відстань не означає кінець для вашого кохання. Навпаки, якщо ваш коханий чоловік – військовий, ви повинні підтримувати його.

Коли ваш чоловік на війні, то до звичайних проблем стосунків на відстані додається й тривога за його життя. Сімейна психологиня Ірина Марасіне дала поради, як зберегти сім'ю, коли коханий на фронті.

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Стосунки на відстані – це криза, а нам відомо, що будь-яка криза – це перебудова. Це той момент, коли ми починаємо новий етап у житті та робимо якісь нові та незвичні кроки,

– пояснила психологиня.

Як зберегти стосунки з чоловіком військовим

Вам потрібно навчитися робити ті речі, якими раніше займався чоловік. Невідомо, коли коханий повернеться додому, тому чим швидше ви опануєте нові навички та вміння, тим буде простіше. Якщо ж ви не можете дати раду з цим, то попросіть про допомогу інших членів родини.

Створіть нові обов'язкові ритуали у вашій комунікації. Наприклад, якщо у чоловіка є час та можливість, то ви можете окремо переглянути однаковий фільм онлайн, а потім його обговори. Візьміть за звичку кожного дня писати "добрий ранок" та "солодких снів". Це додасть вашим стосункам певної стабільності та створить відчуття залученості коханої людини у ваше життя.



Як зберегти стосунки на відстані з чоловіком військовим / Фото Oleksandr P, Pexels

Військовим, які перебувають у важких умовах на війні, дуже важливо знати, що їх люблять і чекають вдома. Тому часто говоріть коханому "я тебе люблю" і "дякую, що захищаєш". Це додає сил та мотивації.

Якщо це можливо, то долучайте чоловіка до сімейних та побутових проблем. Наприклад, нехай він телефоном допоможе дитині з уроками, або ж обговорюйте з ним фінансові питання і покупки. Так ви будете відчувати присутність чоловіка у сім'ї.

Дуже важливо разом будувати плани на майбутнє. Це додасть вам обом впевненості в тому, що цей етап у житті рано чи пізно закінчиться, і ви знову будете разом.

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Звісно, кожні стосунки індивідуальні й знайти єдину систему для збереження неможливо. Втім, віра, підтримка та довіра один до одного підвищують шанси на збереження теплих відносин,

– пояснила Ірина Марасіне.

Вона також порадила частіше згадувати сімейні відпочинки та приємні моменти. Це обом партнерам нагадуватиме про те, як їм добре разом.