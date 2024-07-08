Вб'є навіть найсильніше кохання: яке головне табу має бути у стосунках

Без сумніву, у будь-яких стосунках дуже важливою є свобода. Водночас психологи зауважують: одне табу – все-таки корисне.

Заведено вважати, що заборони у парі ведуть до краху стосунків. Однак Love 24 розповідає, від чого найкраще відмовитися, аби кохання квітло, а взаємна повага – лише міцнішала.

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Що має стати табу у стосунках

Психологи зауважують: найгірше, що можна зробити для своїх стосунків – з'ясовувати їх публічно. По-перше, це – приниження для вашого партнера або партнерки. По-друге, публічні з'ясування створюють максимально дискомфортну ситуацію для людей поруч. Двоє закоханих, які обмінюються шпильками й переходять до сварки в гостях, – кумедна ідея для сімейних скетчів у тіктоці й абсолютний провал – у реальному житті.



З'ясовувати стосунки публічно точно не варто / Unsplash

Рівень стресу для всіх лише зростатиме. Можна закластися, що й партнер або партнерка, який розпочав з'ясовувати стосунки, почуватиметься "не у своїй тарілці". Загалом у парі це може призвести до зниження самооцінки та виникнення недовіри. Кохана людина підсвідомо чекатиме момент, коли її знову намагатимуться зачепити публічно.

Найкраще – обговорити всі "гострі" питання наодинці. Тоді стосунки матимуть майбутнє.