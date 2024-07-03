40 тисяч пар дали 4 поради, як побудувати стосунки мрії

Психологи Джон і Джулі Готтман провели масштабне дослідження. Щоб з'ясувати секрет щастя, вони опитали близько 40 тисяч пар. Закохані розкрили рецепт довготривалих та щасливих стосунків.

У результаті вдалося вивести майже універсальний рецепт щастя. Звичайно, кожна історія кохання – унікальна. Однак деякі лайфхаки точно спрацюють.

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Які поради дали закохані закоханим

Насамперед дуже важливо боротися за розуміння у парі. В Інституті Готтмана встановили, що 2/3 всіх стосунків у парі мають постійний характер. Закохані можуть впоратися з будь-яким конфліктом у стосунках. Головне – знати, як діяти. При цьому дуже важливо зрозуміти погляди коханої людини.

Окрім того, дуже важливо "ремонтувати" свої стосунки. Тут мовиться не про якісь милі дрібниці або подарунки (хоча й вони важливі й мають бути для обох сторінок), а про тематичні запитання або коментарі. Вони дозволяють партнеру або партнерці зрозуміти, що ви перед собою бачите кохану людину, а не ворога.



Не всі стосунки мають бути вічними, але деякі з них мають всі шанси на це / Unsplash

Також варто висловлювати у стосунках позитив. Тоді й конфлікти долатимуться швидше й настрій буде кращим.

І – одне з найголовніших – дякувати одне одному. Щоб стосунки були щасливими та сповненими розуміння, важливо висловлювати взаємну вдячність.