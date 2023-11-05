Експерти зі стосунків стверджують, немає жодного тесту, який би визначив чи вдалий ваш шлюб. Про певні проблеми чи кризи можуть свідчити деякі фактори. Деталі – у матеріалі.

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Поставте собі питання

Кожен шлюб відрізняється один від одного і немає одного конкретного визначення вдалий він чи ні. Між партнерами виникають конфлікти і якщо їх можна врегулювати, то це ознака, що стосунки функціонують здорово. Тривожним дзвіночком можуть бути наступні чотири пункти:

критика без певної конкретики;

презирство з метою показати моральну перевагу над партнером;

небажання брати до уваги свою участь у проблемах і намагання перекладати провину на партнера;

уникання розмови. Тут варто розрізняти, коли партнер бере паузу у вирішенні певного питання і потім повертається до нього.

Поради щодо кроків

Якщо ви нещасливі у своєму шлюбі, поговоріть з партнером про ваші переживання і відчуття – перше, що радять експерти. Не думайте, що він чи вона має підсвідомо все розуміти. Пропишіть відповідні пункти і запитайте, коли є час для важливої розмови.

Можливо, з цією розмовою вам може допомогти третя особа – мовиться про сімейного терапевта чи психолога. Важливо, аби від початку партнери спільно брали участь у його пошуку.

Створіть безпечний простір, де ви можете без дорікань поговорити на всі теми, знайти компроміс у їх вирішенні та поставити нові цілі,

– радять експерти.

На першому етапі роботи зі спеціалістом варто детально розповісти свою історії. За нею складатиметься певний "сценарій" за яким партнери зможуть висловити свої почуття та проблеми.

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Після того як ви обговорите проблеми та поставите цілі, проговоріть термін, за який мають відбутися перші зміни. Поверніться до цієї розмови, наприклад, за місяць і проаналізуйте, що кожен зробив на шляху подолання кризи.

"Успішний шлюб — досить суб'єктивне поняття. Перш за все варто відповісти собі на питання: чи почуваюся я в безпеці у своєму партнерстві, чи відчуваю я, що мій партнер буде поруч зі мною, коли він мені знадобиться? Якщо зрештою відповідь буде ствердною, інші речі — чітке спілкування, ефективні навички вирішення конфліктів, спільне зростання через зміни та труднощі — усе стане доступним для пари", – відзначають експерти.