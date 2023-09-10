Секс під час війни: як змінилося інтимне життя українців

Тетяна Славіна зазначила, що 80% чоловіків, з якими вона зараз працює, є порнозалежними. Ця проблема була раніше, потім посилилася під час пандемії, а зараз стала критичною. Через це у чоловіків страждає здатність до ерекції на реальну жінку.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.

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Чи провокує це зради

Зради – це дуже розповсюджена проблема з обох боків, однак вона насамперед залежить від якості стосунків, які були до війни. Перша причина зрад під час війни – фізіологічна. Кожна людина прагне задовольнити свої сексуальні бажання, зняти стрес.

Однак, якщо людина зраджує через нездорові стосунки з партнером, постійні конфлікти, порушення зв'язку, почуття самотності, то є великий ризик розлучення. Бо у такому випадку зрада відбувається не на основі сексуального незадоволення, а на пошуку кращого партнера, що може призвести навіть до формування нової сім'ї.

Як війна зміцнює стосунки

Війна навчила нас цінувати кожен момент, бо невідомо, який з них може стати останнім. Усвідомлення кінця зближує з партнером, може розпочати другий медовий місяць у парі. Також позитивно вплинути на сексуальне життя блекаути.

До війни українці задовольняли свої потреби стандартним чином, коли був вільний час, а зараз є занадто багато часу разом, яким можна насолодитися. І це змушує шукати способи отримати насолоду зовсім новим шляхом. Пари не бояться експериментувати, втілювати в життя те, про що раніше лише мріяли.

Як не втратити іскру в ліжку