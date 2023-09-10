Секс во время войны: как изменилась интимная жизнь украинцев
Источник:NV
Уже больше полутора года украинцы проживают в постоянном стрессе. Тревожные новости, вынужденная эвакуация, постоянные обстрелы негативно отражаются на качестве отношений украинских пар, в том числе сексуальных.
С какими проблемами в постели сталкиваются сейчас украинские пары и как их решить – рассказала психолог и сексолог Татьяна Славина.
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Повлияла ли война на либидо украинцев
Украинцы живут в хроническом стрессе, из-за воздушных тревог не высыпаются по ночам, высокий уровень кортизола провоцирует каскад стрессовых реакций тела, что снижает выработку эстрогена и тестостерона, отвечающих за сексуальное желание. Из-за этого либидо мужчин занижается, а у женщин во время секса меньше возбуждения, возникают болевые ощущения. Потому и снижается мотивация и желание заниматься сексом, нет ощущения радости.
Какие проблемы возникают из-за жизни на расстоянии
Война разделила миллионы украинских семей, однако если все хорошо, то люди будут пытаться сохранить близость, в частности сексуальную. Главная проблема многих пар, живущих на расстоянии, – не умение строить коммуникацию. Начинает разрушаться то, что держали супруги вместе – общий быт, забота о детях и т.д. Отсутствует эмоциональная близость, без которой не может быть и сексуальной.
Если же в паре были эмоции и чувства, она найдет способ реализовать свои сексуальные потребности даже дистанционно. Важно понимать, что даже мастурбация и сексуальные фантазии создают ощущение того, что секс в нашей жизни есть.
Татьяна Славина отметила, что 80% мужчин, с которыми она сейчас работает, порнозависимы. Эта проблема была раньше, потом усугубилась во время пандемии, а сейчас стала критической. Поэтому у мужчин страдает способность к эрекции на реальную женщину.
Секс – прекрасная возможность исследовать новые грани отношений и лучше узнать себя и партнера. Чтобы эти эксперименты были безопасными, используйте презервативы. Durex®, которые протестировались электроникой и прошли испытания на качество.
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Провоцирует ли это измены
Измены – это очень распространенная проблема с обеих сторон, однако она прежде всего зависит от качества отношений, которые были до войны. Первая причина измен во время войны – физиологическая. Каждый человек стремится удовлетворить свои сексуальные желания, снять стресс.
Однако, если человек изменяет из-за нездоровых отношений с партнером, постоянных конфликтов, нарушений связи, чувства одиночества, то велик риск развода. Ибо в таком случае измена происходит не на основе сексуального недовольства, а на поиске лучшего партнера, что может привести даже к формированию новой семьи.
Как война укрепляет отношения
Война научила нас ценить каждый момент, потому что неизвестно, какой из них может стать последним. Осознание конца сближает с партнером, может начать второй медовый месяц в паре. Также положительно повлиять на сексуальную жизнь блекаутов.
До войны украинцы удовлетворяли свои потребности стандартным образом, когда было свободное время, а сейчас слишком много времени вместе, которым можно насладиться. И это заставляет искать способы насладиться совершенно новым путем. Пары не боятся экспериментировать, претворять в жизнь то, о чем раньше только мечтали.
Как не потерять искру в постели
- Не терять присутствия партнера. Нужно создавать иллюзию его присутствия в жизни: прислать мужчине на фронт его любимые вкусности, заказать любимой, которая за границей, доставку цветов. Таким образом, мы проявляем внимание, заботу, поддерживаем близость.
- Говорить о сексе и своих желаниях. Акцентировать не на том, кто и с кем хочет что-нибудь сделать, а на эмоциональной близости в сексе, напоминать, что вам нравится, как хотите потрогать и т.д.
- Строить общие планы. Говорить о том, какой будет ваша жизнь после победы, что вместе сделаете, какой будет ваш секс. Это усугубляет фантазию и желание, которое можно реализовать даже по телефону.
- Добавить то, что не делали раньше. Например, отправляйте друг другу больше аудио, фото и видео. Это создаст иллюзию живого контакта.
- Никаких новостей и гаджетов в спальне. Тревожные новости точно не добавят желания заняться любовью. Перед сном обнимайтесь, добавьте тактильный контакт, нежность, поцелуи.