Секс во время войны: как изменилась интимная жизнь украинцев

Татьяна Славина отметила, что 80% мужчин, с которыми она сейчас работает, порнозависимы. Эта проблема была раньше, потом усугубилась во время пандемии, а сейчас стала критической. Поэтому у мужчин страдает способность к эрекции на реальную женщину.

Секс – прекрасная возможность исследовать новые грани отношений и лучше узнать себя и партнера. Чтобы эти эксперименты были безопасными, используйте презервативы. Durex®, которые протестировались электроникой и прошли испытания на качество.

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Провоцирует ли это измены

Измены – это очень распространенная проблема с обеих сторон, однако она прежде всего зависит от качества отношений, которые были до войны. Первая причина измен во время войны – физиологическая. Каждый человек стремится удовлетворить свои сексуальные желания, снять стресс.

Однако, если человек изменяет из-за нездоровых отношений с партнером, постоянных конфликтов, нарушений связи, чувства одиночества, то велик риск развода. Ибо в таком случае измена происходит не на основе сексуального недовольства, а на поиске лучшего партнера, что может привести даже к формированию новой семьи.

Как война укрепляет отношения

Война научила нас ценить каждый момент, потому что неизвестно, какой из них может стать последним. Осознание конца сближает с партнером, может начать второй медовый месяц в паре. Также положительно повлиять на сексуальную жизнь блекаутов.

До войны украинцы удовлетворяли свои потребности стандартным образом, когда было свободное время, а сейчас слишком много времени вместе, которым можно насладиться. И это заставляет искать способы насладиться совершенно новым путем. Пары не боятся экспериментировать, претворять в жизнь то, о чем раньше только мечтали.

Как не потерять искру в постели