Будь-які романтичні стосунки слід сприймати крізь призму досвіду. Якби ви не спробувати, то ніколи б не навчилися "грати у цю гру".

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Для того, щоб легше пережити розрив, візьміть в руки блокнот і ручку й запишіть свої думки.

Питання, над якими слід подумати після розриву

1. Поміркуйте над стосунками. Напишіть про позитивні та негативні аспекти ваших стосунків. Визначте, які уроки ви засвоїли під час перебування у них.

2. Висловіть свої емоції. Будьте чесними з собою і відверто напишіть, які емоції ви зараз відчуваєте – злість, роздратування, смуток, розгубленість тощо. Не стримуйтеся.

3. Проаналізуйте зміни. Поміркуйте, як цей розрив вплинув на ваше самопізнання. Чи дізналися ви щось нове про себе? Як ви змінилися? Чи відкрили ви у собі якісь нові сильні або слабкі сторони? Чи змінили свою думку про романтичні стосунки?

4. Увімкніть уяву. Уявіть, що ваші стосунки не завершилися і ви досі разом з партнером, за яким так сумуєте. Чи були б ви щасливі? Як би розвивалися ваші стосунки і які проблеми б у них залишилися?

Дуже важливо перестати себе звинувачувати і прокручувати думку про те, що ви зробили не так. Доки ви будете картати себе, доти не зможете відпустити цей болючий досвід і рухатися далі. Усвідомте, що в той момент ви кохали так, як могли і як вміли. Кожні стосунки – це безцінний досвід. Вони змінюють нас, роблять більш усвідомленими та мудрішими.