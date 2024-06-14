Багато хто мав це відчуття – коли все ніби й чудово, але щось не те. Про важливі сигнали тіла, які не можна ігнорувати, розповіла психотерапевтка Світлана Олійник.

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Як тіло підказує, що ця людина вам не підходить

1. Вам важко розслабитися. Ви можете почуватися напружено поруч з новим партнером, хоча він наче й хороша та приємна людина.

2. Ви не розумієте мови тіла партнера. Якщо вам здається, що погляд людини порожній, а посмішка – нещира, то варто про це замислитися. Мова тіла може бути агресивною навіть якщо й говорить людина ввічливо і красиво. Ваша підсвідомість може вловлювати усі ці дрібні деталі, то ж довіртеся інтуїції.

3. Партнер викликає підозру. У вас може виникнути відчуття ніби людина щось приховує. Краще одразу обговоріть свої тривожні думки, аби згодом не стикнутися з розчаруванням. Відкрита і чесна людина не викличе у вас підозр.

4. Не подобається запах. "Ваша" людина завжди буде приємно для вас пахнути. Мовиться не про парфуми, а про натуральний запах тіла.

Є така штука – феромони. Коли люди притягують один одного на рівні феромонів, у них народжуються здоровіші діти, а стосунки тривають довго,

– пояснила Олійник.

5. Відчуття, що все не так, як має бути. Ви можете бути щасливими й думати, що стосунки ідеальні, але на підсвідомості вас мучать тривожні думки про те, що все це якось неправильно.

6. Нема сексуального бажання. Якщо з самого початку воно не виникло, то пізніше – й поготів. Партнер має приваблювати в інтимному плані.

Ніколи не ігноруйте підказки, які посилає вам власне тіло – вони можуть бути дуже важливими.