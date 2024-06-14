Многие испытывали это ощущение – когда все вроде и прекрасно, но что-то не то. О важных сигналах тела, которые нельзя игнорировать, рассказала психотерапевт Светлана Олейник.

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Как тело подсказывает, что этот человек вам не подходит

1. Вам трудно расслабиться. Вы можете чувствовать себя напряженно рядом с новым партнером, хотя он вроде бы и хороший и приятный человек.

2. Вы не понимаете языка тела партнера. Если вам кажется, что взгляд человека пустой, а улыбка – неискренняя, то стоит об этом задуматься. Язык тела может быть агрессивным даже если и говорит человек вежливо и красиво. Ваше подсознание может улавливать все эти мелкие детали, поэтому доверьтесь интуиции.

3. Партнер вызывает подозрение. У вас может возникнуть ощущение будто человек что-то скрывает. Лучше сразу обсудите свои тревожные мысли, чтобы впоследствии не столкнуться с разочарованием. Открытый и честный человек не вызовет у вас подозрений.

4. Не нравится запах. "Ваш" человек всегда будет приятно для вас пахнуть. Говорится не о духах, а о натуральном запахе тела.

Есть такая штука как феромоны. Когда люди притягивают друг друга на уровне феромонов, у них рождаются здоровые дети, а отношения длятся долго,

– объяснила Олейник.

5. Ощущение, что все не так, как должно быть. Вы можете быть счастливыми и думать, что отношения идеальные, но на подсознании вас мучают тревожные мысли о том, что все это как-то неправильно.

6. Нет сексуального желания. Если с самого начала оно не возникло, то позже – и подавно. Партнер должен привлекать в интимном плане.

Никогда не игнорируйте подсказки, которые посылает вам собственное тело – они могут быть очень важными.