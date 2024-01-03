Все почалося з промови. Ще за декілька місяців до весілля Джим почав запевняти, що у нього – все під контролем. Начебто він вже працює над промовою й виходить просто феєрично.

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Кріс був радий, однак запропонував також альтернативу: якщо Джиму важко або некомфортно, промову може виголосити інший знайомий. Водночас Джим наполіг, що хоче виступити. Ба більше, наголосив, що це – його маленька мрія.

Однак коли до весілля залишалося декілька тижнів, з'ясувалося, що Джим досі не написав ані рядочка. Кріс залишався спокійним. Він подумав, що часу – ще досить й надіслав Джиму декілька посилань з гарними промовами.

День до весілля, а промови – досі нема. Тоді Кріс вже розхвилювався по-справжньому. Водночас Джим знову повторив, що все – під контролем.

За декілька годин Джим повідомив, що взагалі не писатиме промову. Натомість він зібрався імпровізувати. Кріс напружився. Джим не був чудовим оповідачем. Він заледве міг розказати жарт так, щоб всі не заснули.

Нарешті настав великий… жахливий момент

Інші гості виголосили свої промови. Кожна з них тривала щонайменше 5 хвилин. Наречені були зворушені, а гості – розчулені. Тут підвівся Джим... й сказав три речення. Та й ті – наче з топу "ніколи не озвучуйте це у реальному житті". Весілля було зіпсовано.

"Це було просто г**няно. Дуже мало і дуже жахливо".