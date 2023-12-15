Оскільки свята вже через тиждень, то ловіть декілька порад про те, як точно сподобатися рідним вашого партнера чи партнерки, а також як уникнути незручностей.

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Як справити приємне враження під час знайомства з рідними партнера

Не приходьте з порожніми руками. Отримувати подарунки люблять всі. Так люди розуміють, що про них думали і хотіли зробити приємність. Не варто купувати щось дороге. Достатньо буде пляшки вина, цукерків чи квітів для мами коханої людини. Рідні партнера обов'язково оцінять ваш вчинок.

Вивчіть імена. Родичі вашого партнера або партнерки будуть приємно вражені, якщо ви знатимете їхні імена. Це дасть їм розуміння, що ви дійсно зацікавлені у стосунках і цінуєте родину вашої другої половинки.

Зверніть увагу на мову тіла. Якщо ви не впевнені, що вам робити при першій зустрічі – обійматися чи тиснути руку, то шукайте підказку у мові тіла іншої людини. Почніть із того, що ви плануєте простягнути руку для потиску. Якщо людина її потиснула – то все гаразд.

Виявіть цікавість до дитинства партнера. Запитайте у батьків та родичів вашого партнера про те, яким він був у дитинстві. Усі люблять згадувати дитячі історії, тому це точно гарна ідея. Крім того, це може стати ще однією темою для розмови, якщо виникне мовчанка.



Як поводитися на першій зустрічі з сім'єю партнера / Фото Cottonbro Studio, Pexels

Слухайте стільки, скільки говорите. Не говоріть занадто багато, але й не будьте дуже мовчазним. Тут ідеальним буде співвідношення 50/50.

Не жартуйте про партнера. Перше знайомство з батьками та родичами коханої людини – не час для жартів про партнера. На цьому етапі краще показати, що ви любите цю людину і піклуєтеся про неї.

Запропонуйте допомогу з прибиранням. Так ви зможете висловити вдячність за смачну вечерю. Ймовірно, рідні партнера відмовляться від вашої допомоги, але все ж таки скажіть про це двічі, аби вони знали, що ви по-справжньому хочете допомогти, а не лише з ввічливості.

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Не пийте багато алкоголю. Келих вина може допомогти заспокоїти нерви, однак тут важливо мати міру. Якщо ви швидко п'янієте, то краще взагалі відмовитися від алкоголю. Його дія може бути непередбачуваною, тому утримайтеся від алкогольних напоїв, аби не зіпсувати все.

Беріть участь у сімейний іграх. Ігри – це чудовий спосіб зблизитися з родичами коханої людини. Не залишайтеся осторонь, якщо вам запропонують взяти участь.

Дотримання цих кількох порад точно допоможе вам у цей день.