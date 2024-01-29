Скільки разів на тиждень потрібно займатися сексом, щоб дожити до 100 років

Попри все, що відбувається у світі, середня тривалість життя – зростає. Дожити до ста років – більше ціль, аніж мрія. Однак, щоб це сталося, потрібно дотримуватися низки правил здорового способу життя. А чи впливає на тривалість життя секс?

Як часто займатися сексом, щоб дожити до ста

Журналісти вирішили з'ясувати, скільки разів на тиждень потрібно займатися сексом, аби дожити до ста років. Що їм відповіли медики, читайте далі.

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Джекі Голоб – американський секс-терапевт – наголошує: людям для нормального життя потрібні люди. Регулярне спілкування – must have.

Окрім того, не варто недооцінювати обійми. Вони суттєво зменшують ризик різноманітних захворювань та зменшують тяжкість симптомів у людей, які все-таки підхопили щось.

А як щодо сексу? Який вплив він має на здоров'я людей? Журналісти запитали у трьох лікарів, скільки разів на тиждень потрібно займатися сексом, аби дожити до ста років.

У всіх трьох випадках відповідь була однозначною: стільки, скільки хочеться. Жодної "магічної" цифри – на жаль або на щастя, немає.

Водночас є дослідження, які показують, що пари, які займаються сексом щонайменше раз у тиждень, – щасливіші за пари, у яких інтимний контакт відбувається рідше.

Окрім того, медики наголошують, що секс – дуже корисний для здоров'я. Зокрема, знижує рівень кортизолу, а також покращує стан серцево-судинної системи. Також регулярні заняття сексом підвищують імунітет та сприяють омолодженню організму.