Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы дожить до 100 лет

Несмотря на происходящее в мире, средняя продолжительность жизни – растет. Дожить до ста лет – больше цель, чем мечта. Однако, чтобы это произошло, нужно соблюдать ряд правил здорового образа жизни. А влияет ли на продолжительность жизни секс?

Как часто заниматься сексом, чтобы дожить до ста

Журналисты решили выяснить, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы дожить до ста лет. Что им ответили медики, читайте дальше.

Обратите внимание"Действительно важно только одно": супруги в 70-ю годовщину брака поделились секретом счастья

Джеки Голоб – американский секс-терапевт – отмечает: людям для нормальной жизни нужны люди. Регулярное общение – must have.

Кроме того, не стоит недооценивать объятия. Они существенно уменьшают риск различных заболеваний и уменьшают тяжесть симптомов у людей, которые все-таки подхватили что-либо.

А как насчет секса? Какое влияние он оказывает на здоровье людей? Журналисты спросили у трех врачей, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы дожить до ста лет.

Во всех трех случаях ответ был однозначным: столько сколько хочется. Никакой "магической" цифры, к сожалению или к счастью, нет.

В то же время есть исследования показывающие, что пары занимающиеся сексом не менее одного раза в неделю счастливее пар, у которых интимный контакт происходит реже.

Кроме того, медики подчеркивают, что секс очень полезен для здоровья. В частности, снижает уровень кортизола, а также улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Также регулярные занятия сексом повышают иммунитет и способствуют омоложению организма.