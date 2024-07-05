Віталій Курсік – лайф коуч та сексолог – заявив, що пріоритетом є відверта розмова. Для цього необхідно обрати спеціальне місце та відповідний час. Найкраще, щоб поруч не було сторонніх очей. Під час діалогу варто концертуватися на собі та своїх відчуттях. Зокрема, замість "Ти ніколи мене не розумів" обирати "Я відчуваю, що наші потреби – різні".

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Навіть якщо ваші шляхи з колись коханою людиною розійшлися, все одно потрібно мати повагу до її почуттів. Тому образи, маніпуляції або перехід на особистості –табу. Варто не забувати: кожне сказане слово може стати для когось раною.

Після цієї розмови варто звести спілкування до мінімуму. Постійні зустрічі лише завдаватимуть нового болю та ятритимуть рани. Найкраще завчасно обговорити, як, про що та скільки ви комунікуватимете. Зокрема, це дуже важливо, якщо колишня пара має спільних дітей.

Також дуже важливо взяти відповідальність за себе та за свої дії. Це стосується обох сторін, а не лише тієї, яка ініціювала розрив.