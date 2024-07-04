Окрім того, Бренда залишила зворушливий допис, присвячений Лайонс. Вона заявила, що хоче розповісти про свої почуття на весь світ.

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Я нетямлюся від тебе, і я хочу, щоб світ знав,

– заявила Бренда.

Фото викликало резонанс у мережі

Фото викликало неабиякий резонанс у мережі. Все тому, що у Камеруні представників ЛГБТ-спільноти переслідують й ув'язнюють до 5 років. Таку антилюдську поведінку підтримує батько Бренди – 91-річний президент країни Поль Бій. Цю посаду він обійняв ще у 1982 році.

У мережі зауважують, що Бренда могла б зробити хоч спробу захистити людей у Камеруні. Бо наразі її камінг-аут виглядає як привілей багатої та впливової дівчини. Тим часом тисячі представників ЛГБТ-спільноти змушені страждати через варварські закони у країні її батька.

Наразі Бренда мешкає за кордоном. Дівчина розвиває музичну кар'єру й активно веде свій блог. Часто вона публікує контент, який активно критикують у Камеруні.