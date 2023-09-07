Саме через поведінку чоловіка можна зрозуміти, що він відчуває до жінки. Чоловіки не звикли говорити про почуття, тому часто висловлюють їх з допомогою жестів, міміки, усмішок, поглядів.
До теми 3 основні ознаки, що хлопець у вас закохався
Особливості поведінки чоловіка, якому ти подобаєшся
Поруч з тобою він завжди розслаблений і намагається використати кожен шанс, щоб наблизитися до тебе.
Часто робить компліменти й завжди знаходить привід доторкнутися до тебе.
Він постійно дивиться прямо в очі, поки ви не зустрінетесь поглядами хоча б на короткий час.
Хоче частіше залишатися з тобою наодинці, кличе на побачення, організовує сюрпризи.
Він не зникає, постійно підтримує з тобою зв’язок у соцмережах, швидко відповідає на повідомлення, цікавиться, як ти.
Поруч з тобою йому завжди весело або ж він нервує, коли ти поряд.
Він чесний з тобою, не грає роль, а є справжнім.
Постійно проявляє ініціативу, не відволікається, коли ти поруч, намагається приділити тобі максимум часу.