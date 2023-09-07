Саме через поведінку чоловіка можна зрозуміти, що він відчуває до жінки. Чоловіки не звикли говорити про почуття, тому часто висловлюють їх з допомогою жестів, міміки, усмішок, поглядів.

До теми 3 основні ознаки, що хлопець у вас закохався

Особливості поведінки чоловіка, якому ти подобаєшся