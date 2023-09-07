Именно по поведению мужчины можно понять, что он чувствует к женщине. Мужчины не привыкли говорить о чувствах, поэтому часто выражают их с помощью жестов, мимики, улыбок, взглядов.

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