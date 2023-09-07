Именно по поведению мужчины можно понять, что он чувствует к женщине. Мужчины не привыкли говорить о чувствах, поэтому часто выражают их с помощью жестов, мимики, улыбок, взглядов.
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Особенности поведения мужчины, которому ты нравишься
Рядом с тобой он всегда расслаблен и пытается использовать каждый шанс, чтобы подойти к тебе.
Часто делает комплименты и всегда находит повод прикоснуться к тебе.
Он постоянно смотрит прямо в глаза, пока вы не встретитесь взглядами хотя бы на короткое время.
Хочет чаще оставаться с тобой наедине, зовет на свидание, устраивает сюрпризы.
Он не исчезает, постоянно поддерживает с тобой связь в соцсетях, быстро отвечает на сообщения, интересуется, как ты.
Рядом с тобой ему всегда весело или он нервничает, когда ты рядом.
Он честен с тобой, не играет роль, а настоящий.
Постоянно проявляет инициативу, не отвлекается, когда ты рядом пытается уделить тебе максимум времени.