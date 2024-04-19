Капітано перебувала у стосунках упродовж 8 років. Влітку 2023 вони з хлопцем продовжили оренду помешкання на рік. Однак вже невдовзі закохані розійшлися. Капітано дізналася, що партнер переписується з іншими жінками у мережі й навіть зустрічається з однією з них.

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Жінка придумала оригінальну помсту

Щоб розірвати договір оренди, експарі довелося б заплатити 10 тисяч доларів. Ця сума – доволі відчутна для їхніх бюджетів. Тим більше, що у колишніх закоханих є маленький син.

Так Капітано продовжила мешкати під одним дахом з чоловіком, який їй зрадив. Однак жінка вигадала елегантну помсту. Її "знаряддя" – подароване караоке. Тепер Капітано вбиває одним пострілом двох зайців: співає та ускладнює життя колишнього-зрадника. Зазвичай, імпровізовані концерти відбуваються у найбільш невідповідні моменти: наприклад, коли чоловік спить або намагається прийняти душ.

Капітано знімає тіктоки про свою помсту: дивіться відео

Це моя помста. Він зробив мені боляче, тож тепер я збираюся роздратувати його. Якщо я не жартую, то плачу, це дуже зцілює. У мене травма від того, що сталося в наших стосунках,

– зізнається Капітано.

Попри помсту, їхні стосунки з колишнім залишаються доволі приязними. Вони готові йти далі та водночас розуміють, що мають багато спільного та не збираються руйнувати це.

Тим часом Капітано подала чудову ідею й іншим дівчатам, які прагнуть помсти колишнім.