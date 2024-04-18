Один з гостей розповів у мережі, що побував на "катастрофічному весіллі". Спершу все було просто чудово, і ніхто не очікував, що свято несподівано зіпсує священник.

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Як священник зіпсував церемонію

Все почалося з того, що священник спізнився. А коли нарешті приїхав до церкви, то ледве міг стояти на ногах після випитого алкоголю.

Мало того, що ця людина не могла нормально ходити, вся служба перетворилася на погане шоу,

– наголосив гість.

Коли ж настав час церковного збору, священник закликав жертвувати гроші, аби потрапити до раю. Загалом весілля було зіпсоване, а наречені – дуже засмучені.

Згодом з'ясувалося, що на нього вже неодноразово скаржилися. Поведінка священника – не виняток, а закономірність. Водночас до святого отця продовжують звертатися, бо він один з небагатьох, хто може одружити католика чи католичку з атеїстом або атеїсткою, або представником іншої конфесії.

У коментарях люди почали ділитися власними весільними історіями. Зокрема, про священника, якому знадобилося 15 хвилин, щоб запам'ятати імена молодят.